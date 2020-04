Unfallflucht Paketfahrer touchiert geparktes Auto und kümmert sich nicht

Foto: 123rf.com

Am Freitagnachmittag, 24. April, gegen 13.45 Uhr, beschädigte ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw in der Sonnenstraße in Wörth an der Donau und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnte der unfallflüchtige Paketfahrer schnell ermittelt werden.