Drohungen ausgesprochen Streit eskaliert – 32-jähriger Regensburger rammt mehrfach Messer in die Wohnungstür des Nachbarn

Einen Großeinsatz der Regensburger Polizei löste am Samstag, 25. April, gegen 19.30 Uhr, ein 32-jähriger Regensburger in der Konradsiedlung aus.

Regensburg. Der Mann geriet aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Nachbarn in einen Streit. Dabei verfiel er so in Rage, dass er mit einem Küchenmesser wiederholt gegen die Wohnungstüre seines 35-jährigen Nachbarn stach und mehrere Drohungen aussprach. Ein unbeteiligter Nachbar bekam den Streit mit und alarmierte umgehend die Polizei, die mit mehreren Streifen zum Tatort ausrückte.

Im Zuge der Streitigkeit kam es im Treppenhaus auch zu einer Handgreiflichkeit zwischen den Parteien. Hierbei versuchte die Mutter des vermeintlichen Aggressors, einzugreifen, wobei auch diese leicht verletzt wurde. Ein Messer soll hier jedoch nicht mehr im Spiel gewesen sein.

Bei Eintreffen der Streifen hatte sich der 32-jährige in seiner Wohnung verschanzt. Die Beamten konnten sich jedoch Zutritt zur Wohnung verschaffen, wo sich der Mann widerstandslos festnehmen ließ. In seinem psychischen Ausnahmezustand hatte sich der Mann zwischenzeitlich nicht unerheblich selbst verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.