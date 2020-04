Die Polizei ermittelt Hochwertiges Rennrad aus einem Pkw am Wanderparkplatz Kaitersberg geklaut

Am Freitag, 24. April, in der Zeit von 18.30 bis 20.30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eines am Wanderparkplatz Kaitersberg geparkten Opel Insigna ein und entwendete ein, am Rücksitz befindliches Rennrad, dessen Räder zum Transport im Fahrzeug abmontiert waren.