Unfall bei Eschlkam Vorfahrt missachtet – zwei Verletzte

Foto: 123rf.com

Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer, ein total beschädigter Pkw und ein mittelschwer beschädigter Kleintransporter waren das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 25. April, gegen 7.30 Uhr, an der Einmündung Stauseestraße/Im Gewerbegebiet in Eschlkam ereignete.