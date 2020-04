Die Polizei sucht Zeugen Geparktes Auto in Kallmünz angefahren

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 23. April, beschädigte in den Nachmittagsstunden ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße „Am Graben“ in Kallmünz einen geparkten Pkw.