Unfall in Donaustauf Fahrradfahrer übersieht Kleintransporter – 57-Jähriger schwer verletzt

Am Mittwoch, 23. April, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer mit einem Familienangehörigen den Attilaberg in Donaustauf abwärts. Beim Einbiegen in die Prüllstraße übersah er allerdings einen Pkw-Kleintransporter.