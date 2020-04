Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Lappersdorf

Foto: 123rf.com

In den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag, 23. auf 24. April, stieg ein bislang unbekannter Dieb in einen Verbrauchermarkt in der Regendorfer Straße in Lappersdorf ein und entwendete unter anderem Tabakwaren.