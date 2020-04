Einsatz in Sengenthal Schwelbrand – 40-Jährigen mit schwerer Rauchvergiftung in die Klinik geflogen

Foto: DRF Luftrettung

Am Donnerstag, 23. April, gegen 5 Uhr, entstand am Weichselberg in Sengenthal ein Schwelbrand mit starker Rauch- bzw. Rußentwicklung.