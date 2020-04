Geringer Schaden Streitende Schwäne verursachen Verkehrsunfall

Foto: 123rf.com

Ein 30-jähriger Mann befuhr am Mittwoch, 22. April, 18.45 Uhr, in Neumarkt die Weiherstraße in Richtung Mühlstraße mit seinem Pkw, als zwei streitende, ausgewachsene Schwäne von links nach rechts in rasantem Tempo kreuzten.