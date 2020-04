Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt geparkten Ford und kümmert sich nicht

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Dienstagabend, 21. April, bis Mittwochnachmittag, 23. April, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Regensburger Straße in Lappersdorf einen geparkten schwarzen Ford, wodurch ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro entstand.