Im Zeitraum von März bis April dieses Jahres kam es zu Sachbeschädigungen im Ortsteil Öd bei Schönthal. Ein bislang unbekannter Täter durchtrennte einen Weidezaun und platzierte einen Nagel in einem Holzstapel.

Schönthal. Im Nachgang wurde die Kettensäge des Geschädigten bei Holzarbeiten an diesem Stapel beschädigt. Vermutlich derselbe Täter verstreute auch Pferdemist in einer Hofeinfahrt in Öd und verstreute Verschnittholz, das neben einem Schotterweg bei Öd verschnürt abgelegt war.

Der Sachschaden beläuft sich bisher auf circa 100 Euro. Wer konnte in der Vergangenheit eine verdächtige Person beobachten oder kann Angaben zur Sache machen?