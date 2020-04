Jetzt wird ermittelt 17-Jähriger mit frisiertem „Pit-Bike“ und ohne Fahrerlaubnis erwischt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. April, um 18 Uhr, wurde ein 17-jähriger Zweirad-Fahrer an der Einfahrt zur Wieselbruck in Lupburg angetroffen. Nachdem an seiner Ducati kein Kennzeichen angebracht war, wurde er nach einer kurzen Nachfahrt auf halber Strecke entlang der Schwarzen Laber in Richtung Eggenthal angehalten und einer Kontrolle unterzogen.