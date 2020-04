Unfallflucht Aufmerksame 54-jährige Zeugin klärt in Cham ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 21. April, um 16.25 Uhr, konnte durch die 54-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rodinger Straße in Cham beobachtet werden, wie ein 51-Jähriger seinen Einkaufswagen gegen die Fahrerseite eines dort geparkten grauen 1er BMW rollen ließ und diesen dabei auch beschädigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.