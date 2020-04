Hinweise erbeten Einbruch in Gärtnerei in Pentling

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Im Tatzeitraum von Montag, 20. April, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 21. April, 8 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich Zutritt zu einer Gärtnerei im Fischersägeweg in Pentling. Der Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Büroräumlichkeiten.