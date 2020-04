Unfall Radfahrerin fährt in falscher Richtung auf dem Gehweg und wird von Pkw übersehen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 21. April, um 13.20 Uhr, wollte eine 61-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Pommernstraße in Neutraubling nach rechts in die Berliner Straße einfahren. Dabei übersah sie eine 41-jährige Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in falscher Richtung unterwegs war.