Die Polizei ermittelt Streit in der Asylunterkunft – 37-Jähriger verletzt

Am frühen Sonntagabend, 19. April, kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Pinkofen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein 19-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit einem Messer auf einen 37-jährigen Landsmann los und verletzte ihn dadurch mittelschwer.