Sperrung Ausbau der Bundesstraße B16 bei Wenzenbach – Umleitung verläuft jetzt direkt nach Probstberg

Seit Montag, 6. April, laufen die Brückenbauarbeiten des Staatlichen Bauamts Regensburg zum Neubau der Brücke über die Bundesstraße B16 bei Zeitlhof in Wenzenbach. Dazu ist die Pestalozzistraße im Bereich der bestehenden Brücke seit Dienstag, 7. April, bis voraussichtlich Montag, 27. April, gesperrt.

Landkreis Regensburg. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgte bisher über den Kapellenweg nach Probstberg. Wegen der ab Mittwoch, 22. April, beginnenden Asphaltierungsarbeiten wird die Umleitung in Probstberg nun angepasst. Anstatt wie bisher über die Kufberger Straße und Zeitlhof verläuft sie jetzt direkt nach Probstberg. Die Wasserleitungsbaustelle in Probstberg ruht in diesem Zeitraum.

Nach der Fertigstellung der Südspange wird diese als Umleitungsstrecke für die anschließende und etwa knapp ein Jahr dauernde Vollsperrung der Brücke über die B16 bei Zeitlhof zur Verfügung stehen. Im Zeitraum vom Samstag, 9. Mai, 13 Uhr, bis Sonntag, 10. Mai, 20 Uhr, ist der Abbruch des noch bestehenden Überbaus der Brücke unter Vollsperrung der B16 vorgesehen. Das Staatliche Bauamt Regensburg bittet die Anlieger und die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen.