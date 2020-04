Diebstahl Tatverdächtiger flüchtet mit geklautem Fahrrad, kann aber festgestellt werden

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Ein 15-jähriger Stamsrieder wurde am Montag, 20. April, um 10.15 Uhr, dabei beobachtet, wie er ein unversperrtes Mountainbike in der Schloßstraße in Stamsried entwendete. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige in Pösing festgestellt werden.