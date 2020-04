Landwirtschaftliches Anwesen Einbruch und Diebstahl – Langfinger lässt Bohrhammer doch zurück

In der Nacht zum Freitag, 17. April, gelangte ein bislang unbekannter Dieb über die Rückseite eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Ortschaft Jägershof bei Neukirchen beim Heiligen Blut in eine unversperrte Garage und entwendete daraus eine Motorsäge der Marke Stihl und eine Bohrmaschine.