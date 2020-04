Ermittlungen aufgenommen Unbekannter dringt in Getränkedepot in Bad Kötzting ein

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Freitag, 17. April, 15 Uhr, bis Montag, 20. April, 6.30 Uhr, drang ein bisher unbekannter Täter in ein Getränkedepot in der Weißenregener Straße in Bad Kötzting ein.