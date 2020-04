Die Polizei ermittelt Zwei Autos im Landkreis Cham geklaut

In den Abendstunden des Sonntags, 19. April, bis in die Morgenstunden des Montag, 20. April, wurden in der Dr.-Karl-Stern-Straße in Cham, Ortsteil Nunsting, ein Pkw gestohlen, aus zwei Fahrzeugen Gegenstände entwendet und zudem versucht über die Haustüre in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen.

Landkreis Cham. Ein bzw. vielleicht auch mehrere unbekannte Täter entwendeten im zuvor genannten Tatzeitraum einen grauen BMW 316i, der vor einem Anwesen auf der Dr.-Karl-Stern-Straße geparkt war, so dass ein Diebstahlschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstanden ist. In der gleichen Straße wurden zudem aus einem schwarzen VW Polo, der vor der Garage eines Anwesens stand, und einem blauen VW Golf, der in einer offenstehende Garage parkte, mehrere Gegenstände entwendet (Diebstahlschaden circa 50 Euro). Auch die Haustüre eines Mehrfamilienhauses in derselben Straße war das Ziel des bzw. der unbekannten Täter. Sie versuchten die Haustüre aufzuhebeln und verursachten dabei einen Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Zu einem weiteren Pkw-Diebstahl kam es am Montag, 20. April, in der Zeit von 1.30 bis 7.30 Uhr, in der Pitzlinger Straße in Pemfling. Dort wurde ein blauer BMW 114i gestohlen, so dass ein Diebstahlschaden in Höhe von ca. 11000,- Euro entstanden ist. Sofort nach Bekanntwerden der Diebstähle eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Hinweise zu den Fällen werden durch die PI Cham unter der Telefonnummer 09971/ 8545-0 entgegengenommen.