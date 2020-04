Zeugen gesucht Fahrer muss dem Gegenverkehr ausweichen und touchiert Leitplanke

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 19. April, gegen 13 Uhr, kam es in Parsberg zu einer Unfallflucht. Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer fuhr mit seinem Pkw von Hackenhofen in Richtung Steinmühle. In der Linkskurve vor dem Tal kam ihm ein dunkler Kleinwagen in der Mitte der Fahrbahn entgegen.