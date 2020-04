Strafverfahren eingeleitet Absolute Fahruntüchtigkeit – Betrunkener fährt in Schierling mit Pkw in die Laber

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 19. April, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Ford Focus in Schierling in der Dorfmühlstraße in die dortige Laber. Bei der Aufnahme des Unfalls konnte beim Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.