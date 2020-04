Heli im Einsatz 41-jähriger Mountainbiker stürzt auf einer Trailstrecke bei Sinzing schwer

Foto: DRF Luftrettung

Ein 41-Jähriger befuhr am Samstag, 18. April, zur Mittagszeit, bei Sinzing/Waltenhofen nähe der dortigen Bahnstrecke mit seinem Mountainbike eine Trailstrecke im Wald. An einem steilen Abhang streifte er mit dem Lenker seines Sportrades einen Felsen, schleuderte und stürzte etwa zehn Meter in die Tiefe.