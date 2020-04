Unfall in Lappersdorf Autofahrerin übersieht Leichtkraftrad

Am Samstagnachmittag, 18. April, ereignete sich in der Regendorfer Straße in Lappersdorf an der Abzweigung Rodauer Weg ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Leichtkraftradfahrer.