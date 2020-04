Unfall in Bad Kötzting Vorfahrt missachtet – 10.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 16. April, gegen 16.55 Uhr, wollte ein Mann mit seinem VW Golf von der Dampfbachstraße kommend nach links in die Kreisstraße CHA49 einbiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten Pkw aus Richtung Haus, der in die Dampfbachstraße abbiegen wollte.