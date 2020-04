Anzeige erstellt Lebensmittelübergabe an der Grenze trotz Ausgangsbeschränkung

Die Bundespolizei überstellte am Donnerstag, 16. April, kurz nach Mittag, vier in Deutschland lebende, thailändische Staatsangehörige, die sich nicht an die Corona-Ausgangsbeschränkungen hielten.