Rauchentwicklung Betrunkener vergisst sein Essen auf dem Herd – die Feuerwehr musste anrücken

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 16. April, mussten Feuerwehr und Polizei gegen 10 Uhr in die Berliner Straße in Regensburg anrücken, weil ein 56-jähriger Bewohner vergessen hatte, seinen Herd abzustellen.