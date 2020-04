Messung Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts überschritten

Foto: Kathrin Lechl

Die Verkehrspolizei Regensburg führte am Dienstagvormittag, 14. April, in der Eschlkamer Straße in Furth im Wald eine Geschwindigkeitskontrolle mit dem Radargerät durch.