Polizei sucht Zeugen Unbekannter Täter beschmiert Kirche in Regensburg mit Graffiti

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Montag, 13. April, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 14. April, 8 Uhr, brachte ein bislang unbekannter Täter mehrere Graffitis an einer Kirche in der Bischof-Wittmann-Straße in Regensburg an. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.