Führerschein sichergestellt Alkoholisierter Pkw-Fahrer fährt in Gartenzaun

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 14. April, fuhr gegen 19.30 Uhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer in Mintraching in den Gartenzaun eines Anwesens im Angerweg. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile sichergestellt werden. Ein Zeuge gab der Polizei einen Hinweis auf einen Mitsubishi.