Drogen Corona-Party in Regensburg aufgelöst, Marihuana sichergestellt

Am Freitag war den Beamten der PI Regensburg-Süd ein Einsatz über eine angebliche Corona-Party mitgeteilt worden. Als diese in der Puricellistraße an der Wohnung ankamen, konnte bereits deutlicher Marihuana-Geruch wahrgenommen werden.