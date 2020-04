Zeuge holte die Polizei Einbrecherduo auf frischer Tat ertappt

Bereits am Gründonnerstag, 9. April, wurden zwei Männer von einem Passanten beobachtet, wie sie gerade in einen Verkaufsraum am Domplatz in Regensburg einbrechen wollten. Nach Alarmierung der Polizei konnten die beiden vorläufig festgenommen werden.