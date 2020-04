Die Polizei sucht Zeugen Unbekannter wollte ein Auto aufbrechen

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 12. April, gegen 2.45 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter in der Berliner Straße in Regensburg einen Pkw aufzubrechen, indem er die Seitenscheibe einschlagen wollte.