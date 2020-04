Unfall in Dietfurt Nach schwerem Sturz – Radfahrer stirbt in der Klinik

Foto: 123rf.com

Der 69-jährige Radfahrer, der am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße NM23 am Hallenhausener Berg bei Dietfurt gestürzt ist und sich dabei schwerste Kopfverletzungen zugezogen hat, verstarb am Gründonnerstag in einer Regensburger Klinik.