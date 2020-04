In der Falkensteiner Straße Die Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Roding

Am In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 9. auf 10. April, in der Zeit von 20 bis 2 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Falkensteiner Straße in Roding ein.