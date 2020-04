Um Hinweise wird gebeten Auto beschädigt – die Polizei sucht Zeugen

Foto: Antonio Gravante/123rf.com

Am Mittwoch, 8. April, zwischen 6 und 8.30 Uhr, parkte eine 25-jährige Frau ihren schwarzen BMW im Innenhof einer Bankfiliale in der Falkensteiner Straße in Roding. Nun ist er beschädigt.