Unfall in Hiltersried Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Foto: Blazej Lyjak/123rf.com

Am Gründonnerstag, 9. April, gegen 13.25 Uhr, befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin die Bierlstraße in Hiltersried und wollte nach links in die übergeordnete Kirchstraße einbiegen. Dabei hatte sie offensichtlich einen auf der Kirchstraße von links kommenden 51-jährigen Radfahrer übersehen, der geradeaus unterwegs war.