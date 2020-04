Fahrzeugschlüssel sichergestellt Mopedfahrer ohne Führerschein war betrunken unterwegs

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 9. April, um 12 Uhr, wurde der 44-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Schierling am Rathausplatz von einer Polizeistreife zur Kontrolle angehalten.