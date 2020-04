Einsatz in Regensburg Kein Führerschein und unter Drogeneinfluss – 24-Jähriger will vor der Polizei flüchten

Am Freitag, 10. April, gegen 2.05 Uhr sollte in der Kumpfmühler Straße in Regensburg ein Pkw-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Der 24-jährige Fahrzeugführer wollte zunächst nicht anhalten, beschleunigte und fuhr auf die A93 in Fahrtrichtung München auf.