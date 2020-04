Hinweise erbeten Grauer Pkw fährt Fahrzeug einer Paketzustellerin an und flüchtet

Eine 19-jährige Paketzustellerin hatte ihren weißen Kleintransporter der Marke Ford am Mittwoch, 8. April, um 14.38 Uhr, in Weiding im Ortsteil Döbersing in der Straße „Rohrfelder“ am linken Fahrstreifen geparkt, als ein grauer Pkw an ihrem Fahrzeug vorbeifuhr.