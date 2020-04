Hinweise erbeten Unbekannter klaut Videokamera und zwei Paar Schuhe aus Kellerabteil

Foto: 123rf.com

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 7. auf 8. April, wurden in einem Mehrfamilienhaus in Nittendorf zwei Kellerabteile aufgebrochen, die jeweils mit einem Vorhängeschloss gesichert waren.