Ausgetickt 44-Jährige wirft mit Ziegelsteinen nach Polizisten

Am Mittwoch, 8. April, warf eine Frau mit zwei Ziegelsteinen in Richtung eines Polizeibeamten. Sie konnte festgenommen werden.

Regensburg. Gegen 14 Uhr brachten Verwandte eine 44-jährige Regensburgerin, die mutmaßlich psychisch erkrank war, auf das Gelände des Bezirksklinikums Regensburg. Hier nutzte die Frau eine günstige Gelegenheit, um zu flüchten. Das Klinikpersonal konnte die Frau noch am Gelände des Klinikums stellen. Diese bewaffnete sich jedoch nun mit zwei Ziegelsteinen. Als sie durch die hinzugerufenen Polizeibeamten aufgefordert wurde, die Steine wegzulegen, warf sie diese in Richtung eines der Beamten, traf diesen aber nicht. Die Angreiferin konnte daraufhin festgenommen und Klinikum eingewiesen werden. Hierbei spuckte sowohl auf die Beamten wie auch das Klinikpersonal an und trat um sich. Hierdurch zogen sich zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen zu.

Genen die Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.