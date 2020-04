Unfall in Dietfurt 69-Jähriger stürzt auf einer stark abschüssigen Straße und wird schwerst verletzt

Am Mittwoch, 8. April, um 15.22 Uhr, kam es auf der Kreisstraße NM23 zwischen Dietfurt und Arnsdorf am sogenannten Hallenhausener Berg zu einem schweren Sturz eines Fahrradfahrers.

Dietfurt/Landkreis Neumarkt. Den bisherigen Erkenntnissen nach kam ein 69-Jähriger aus dem Nachbarlandkreis alleinbeteiligt mit seinem E-Bike auf der stark abschüssigen Kreisstraße kurz vor Dietfurt zum Sturz. Ein unmittelbar nach dem Unfall aus entgegengesetzter Richtung hinzugekommener Verkehrsteilnehmer, fand den schwerstverletzten Radfahrer und leistete Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch die herbeigerufenen Rettungskräfte wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Regensburger Klinik geflogen. Die verständigte Staatsanwältin ordnete aufgrund der schweren Verletzungen die Hinzuziehung eines Gutachters an.