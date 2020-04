Hinweise erbeten Polizeistation Waldmünchen sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten

Die Polizeistation Waldmünchen meldet für Montag beziehungsweise Dienstag, 6. und 7. April, zwei Unfallfluchten und bittet um Hinweise.

Waldmünchen/Biberach. Am Montag, zwischen 8 und 12 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen vor der Metzgerei am Marktplatz in Waldmünchen geparkten, grauen Skoda Octavia. Der Unfall passierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am geschädigten Pkw wurde ein blauer Fremdlack festgestellt. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Waldmünchen unter der Telefonnummer 09972/ 300100.

Im zweiten Fall touchierte ein bislang unbekannter Lkw-Führer vermutlich beim Rangieren die am Dorfplatz von Biberbach aufgestellte Anschlagtafel und drückte diese um. Die Unfallzeit liegt zwischen Montag, 6. April, 20 Uhr, und Dienstag, 7. April, 8 Uhr. Laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung VG Tiefenbach/Treffelstein entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen des Unfallherganges werden auch hier gebeten, sich mit der Polizeistation Waldmünchen unter der Telefonnummer 09972/ 300100 in Verbindung zu setzen.