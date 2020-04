Polizei gibt Tipps Betrüger sind auch in Corona-Zeiten erfinderisch – gehackte Accounts wegen zu einfacher Passwörter

Leider nutzen Betrüger auch die derzeitige Corona-Situation aus, um an Daten anderer zu gelangen. Die Oberpfälzer Polizei möchte die Bürgerinnen und Bürger auf Betrugsmaschen aufmerksam machen und Tipps zum eigenen Verhalten geben.

Oberpfalz. Mit sogenannten Brute-Force-Angriffen wollen Täter persönliche Accounts hacken. Dabei werden zahlreiche Versuche unternommen, um die Passwörter ihrer Opfer zu ermitteln. Ob und wie schnell dies möglich ist, hängt vom jeweiligen Passwort ab. Grundsätzlich dauert das Knacken eines Passworts mit Ziffern und Sonderzeichen deutlich länger, als lediglich ein kurzes Wort. Beispielsweise kann unter Verwendung von Ziffern und Sonderzeichen innerhalb von 45 Sekunden ein fünfstelliges Passwort herausgefunden werden. Bei einer achtstelligen Kombination dauert es bereits ein Jahr, zwei Monate und zwölf Tage!

Die Oberpfälzer Polizei rät deshalb: „Je länger ein Passwort, desto besser; mindestens jedoch acht Ziffern. Wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen und Zahlen. Überlegen Sie sich einen Satz, den Sie sich leicht merken können, und verwenden dann jeweils die Anfangsbuchstaben, zum Beispiel WdC-KrijT4Fa! ,Während der Corona-Krise rufe ich jeden Tag vier Freunde an!‘ Damit halten Sie nicht nur den sozialen Kontakt in einer Zeit, in der man sich nicht treffen kann, sondern Sie schützen sich auch gleichzeitig vor digitalen Angriffen.“

Empfehlungen rund um Passwörter und wie man sie am besten verwaltet (Passwort-Manager), gibt es auf der Seite des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Internet unter www.bsi-fuer-buerger.de. Weitere Antworten zur Passwortsicherheit findet man auch unterwww.datenschutz.org. Die Polizei rät: „Schützen Sie sich selbst ganz leicht mit einem sicheren Passwort. Sollten Sie dennoch Opfer einer Straftat geworden sein, dann wenden Sie sich in jedem Fall schnell an uns, denn nur so können wir die Täter ermitteln und verfolgen!“