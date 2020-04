Auffahrunfall 16-jährige Leichtkraftradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstag, 7. April, um 14.15 Uhr, kam es in der Werner-von-Siemens-Straße in Cham zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Leichtkraftrad.