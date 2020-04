Bereits am Freitag, 3. April, kam es auf dem Parkplatz des Donau-Einkaufszentrums in Regensburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Regensburg. In der Zeit von 16 Uhr bis 16.20 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Daimler an der Fahrerseite derart massiv, dass Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die in der genannten Zeit am östlichen DEZ-Parkplatz etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord unter der Telefonnummer 0941/ 506-2222 zu melden.