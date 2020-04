Aufgrund von Fräs- und Asphaltierungsarbeiten muss die Straße Schwerdnermühle in Lappersdorf voraussichtlich von Dienstag, 14. April, bis Freitag, 17. April für den Verkehr komplett gesperrt werden. Betroffen ist auch der Linienbusverkehr.

Lappersdorf. Umleitungen sind ausgeschildert. Der Verkehr wird über die Kreisstraßen R15 und R18 in südlicher Richtung und über die Oppersdorfer Straße, Am Hohensand und Watzlikstraße in nördlicher Richtung umgeleitet.

Der Landkreis Regensburg bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die erforderliche Sperrung und möglicherweise auftretende Verkehrsbehinderungen.