Sicherungsanhänger übersehen Heftiger Crash auf der A3 – 70.000 Euro Euro Schaden

Am Montag, 25. März, 21.45 Uhr, befuhr ein türkischer Sattelzug die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Kurz vor der Anschlussstelle Neutraubling übersah der Fahrzeuglenker einen auf der rechten Fahrspur stehenden Lkw mit beleuchteten Sicherungsanhänger, der dort zur Absicherung einer Nachtbaustelle abgestellt war.

Barbing. Der Sattelzug fuhr auf den Sicherungsanhänger auf, durch den Aufprall wurde der Lkw mit Sicherungsanhänger über 43 Meter weit geschoben und um 180 Grad gedreht, der türkische Sattelzug kam quer über die Autobahn zum Stehen. Der Führer des Sattelzuges, ein 37-jähriger türkischer Staatsangehöriger, konnte sich mit Hilfe der eingesetzten Rettungskräfte aus dem Führerhaus befreien und wurde mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Regensburger Klinikum eingeliefert. In dem Lkw, der zur Absicherung der Baustelle eingesetzt war, befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen.

Die Bergung der verunfallten Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahnen dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. Trotz einer anfänglichen Vollsperrung der Autobahn kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens und einer durch die Autobahnmeisterei eingerichteten Ausleitung an der Anschlussstelle Rosenhof zu keinem Rückstau.

An der Unfallstelle waren außer der Autobahnmeisterei und dem Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren Barbing und Neutraubling im Einsatz. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg geführt.

Der geschätzte Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen und den Einrichtungen der Autobahn beträgt circa 70.000 Euro.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Franz Wenig

Kriminalhauptkommissar

__________________________________________________________________________________________

Verkehrspolizeiinspektion Regensburg

93053 Regensburg, Kleiberstraße 2

CNP: 7-400-2930

Telefon: 0941/506 -2930

Telefax: 0941/506 -2940

E-Mail pp-opf.regensburg.vpi@polizei.bayern.de